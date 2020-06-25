Нужен копирайтер эксперт в наручных часах

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Закрыт6 заявок456 просмотров

Для сайта о наручных часах нужен копирайтер, отлично понимающий эту тему. Мне не нужны люди, пишущие обо всем, мне нужен человек, который напишет экспертные тексты. Часы элитные - ролексы, омеги и т.п.

5 лет назад
fox1906
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