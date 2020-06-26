Написание отзывая на ЯндексМаркете

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Закрыт33 заявки1070 просмотров

Добрый день, нужно писать отзывы на ЯндекМаркете 

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Писать в идеале из Белоруссии и Казахстана. 

5 лет назад
JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Учкунбек
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Венера
 
60 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Милана
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарига
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анеля
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Камилла
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Рустем
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дана
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Соня
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Диана
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сухроб
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Полина
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Кирилл
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

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