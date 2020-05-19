Ищу ответственного исполнителя для написания 28 статей на сайт по сантехнике 80руб за 1000 знаков, требуются качественные статьи со средней символикой от 3.5 д 4к символов Приветствуется опыт в написании подобных статей ...
- $1Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Написать несколько статей по офисным перегородкам для внутренних страниц сайта. Символика от 3000 до 4500 символов. Оплата 80руб за 1к знаковКопирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать качественную статью на главную страницу сайта по составленному ТЗ на тематику "Офисные Перегородки" ТЗ отправлю с ЛСЗавершен5 лет назад
Требуется написать около 40 статей для сайта по услугам сантехника Высокая уникальность, качественный текст. ТЗ имеется. Символика от 3000 до 4000 символов. ТЗ предоставлю в ЛСЗавершен5 лет назад
Необходимо написать статью по ремонту ванных комнат. Символика 5000 символов без учета пробелов;Уникальность 95% по адвего;Статья по предложению услуг для сайта по ремонту ванных комнат;ТЗ прилагается;Завершен5 лет назад
Требуется: написать хорошие статьи с минимальным количеством воды для сайта по ремонту ванных комнат Объем работы: всего необходимо написать 12 статей (включая главную страницу) со средней символикой 3000-4000 символов без учета ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад