yan_teis

Ян yan_teis

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$112
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SK-Roscherk
Светлана 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$112
10 баллов
4 года назад
Статьи для сайта по сантехническим услугам
Написание статей
Спасибо за проект! Все было отлично :)
Как всегда, все отлично
Ответный отзыв
SK-Roscherk
Светлана 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Написать статью для главной сайта
Спасибо за отличный проект! Как и в прошлый раз, все замечательно. :)
Повторно обращаюсь к Светлане. Всё также, оперативно, качественно! Никаких проблем по заказу не возникло, рекомендую её как отличного копирайтера
Ответный отзыв
SK-Roscherk
Светлана 
35 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Написать статья по тематике Сантехника
Ян отличный заказчик и приятный в общении человек. Условия сотрудничества на высоте: оплата мгновенно после проверки текстов, четкое и очень подробное ТЗ, быстрая обратная связь. Рекомендую!
Светлана отличный исполнитель. Полное соблюдение технического задания. Проявляет инициативу в плане доработки текста в лучшую сторону. Соблюдает сроки выполнения, выдает достаточное количество символики в сутки. Качество текстов на высоком уровне, никаких проблем с уникальностью. Написанные статьи хорошо читаются, и оформлены должным образом.
Ответный отзыв
AvtorTekstoff
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Статья по ремонту ванных комнат и санузлов
Замечательный заказчик. Понятное ТЗ, быстрая проверка и оплата. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Хороший копирайтер. Соблюдение ТЗ и сроков, адекватные расценки и хороший результат.
Ответный отзыв