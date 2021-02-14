Контент-маркетолог

Контент-маркетолог и копирайтер, недавно прошла обучение в крутой онлайн-школе Ольги Жгенти. С большим желанием возьмусь за ваш проект, так как только нарабатываю портфолио, мне очень важно выполнить работу качественно и в срок. Буду рада помочь в решении ваших задач!

Мое портфолио с работами здесь https://docs.google.com/document/d/1P6m_aoHKfvTbABaRfLdnabT9Y5ezWSlw8S3Q4thPBOs/edit