de4ripan

Юлия Дерипас de4ripan

 
43 годаУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Контент-маркетолог

Контент-маркетолог и копирайтер, недавно прошла обучение в крутой онлайн-школе Ольги Жгенти. С большим желанием возьмусь за ваш проект, так как только нарабатываю портфолио, мне очень важно выполнить работу качественно и в срок. Буду рада помочь в решении ваших задач!

Мое портфолио с работами здесь https://docs.google.com/document/d/1P6m_aoHKfvTbABaRfLdnabT9Y5ezWSlw8S3Q4thPBOs/edit

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безопасных платежей
Отзывы заказчиков
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$3
10 баллов
2 года назад
Зарегистрировать гугл бизнес в Одессе
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