Контент-маркетолог
Контент-маркетолог и копирайтер, недавно прошла обучение в крутой онлайн-школе Ольги Жгенти. С большим желанием возьмусь за ваш проект, так как только нарабатываю портфолио, мне очень важно выполнить работу качественно и в срок. Буду рада помочь в решении ваших задач!
Мое портфолио с работами здесь https://docs.google.com/document/d/1P6m_aoHKfvTbABaRfLdnabT9Y5ezWSlw8S3Q4thPBOs/edit
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
недостаточно отзывов
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад