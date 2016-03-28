Написать крутые статьи с анкорными ссылками для топовых площадок

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок171 просмотр

Доброго времени суток! Нам нужны интересные, крутые, заманивающие зрителей статьи с суперпривлекательным заголовком для топовых площадок, типа LifeNews, Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее. 

Статьи по теме продажи недвижимости, новостроек и карнавальных костюмов. 

Уникальность 100%. 

Ошибки и опечатки строго запрещены. 

Кол-во символов в каждой статье – около 2000-2500 символов, возможно и больше в зависимости от портала, где будет размещаться статья. 

Кол-во анкорных ссылок в статье – 1-2 ссылки, в зависимости от темы статьи. 

Стоимость 1000 знаков – 150 рублей. 

Если будет понимание того, что автор справляется на ура со статьями и придумывает действительно классные статьи, то оплату конечно будем повышать, но на данный момент только такая цена. 

Оплата ТОЛЬКО ПО ФАКТУ: написали и прислали статью – мы проверили – оплачиваем. 

Оплата на любые реквизиты, желательно банковские. 

Темы статьи подбирает и ищет сам исполнитель. 

Примеры предоставляем, их множество. 

В статье должна будет присутствовать прямая речь от руководителя организации, в которой в качестве примера он указывает тот или иной раздел сайта (то есть анкорная ссылка). 

Очень приветствуется, если у копирайтера был подобный опыт работы с естественными анкорными ссылками, потому предпочтение будет отдаваться именно таким копирайтерам. 

Работаем только с авторами напрямую, с компаниями, студиями и перекупщиками, желающими нажиться на чужом труду, оплачивая за этот труд копейки не работаем. 

Исполнителю предоставим пример статей, а также более подробное ТЗ, в котором будет указано, какие анкорные ссылки потребуется использовать.

9 лет назад
tebevezem
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Ua
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$2
1 день
Замечательный исполнитель! Ирина предложила различные темы, и сразу стало заметно, что у неё имеется творческий потенциал. Со сроками всё отлично. Качество текста тоже на высоте. Рекомендую к сотрудничеству. Несмотря на небольшое количество отзывов Ирина намного лучше выполнила работу, чем исполнители, которые имеют сотню отзывов. Спасибо Вам! Буду обращаться в дальнейшем.
Хороший заказчик, задача была поставлена четко по ТЗ, с примерами и пояснениями. Легко написала текст и быстро получила деньги! Было приятно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Irina_Ua
Ирина 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад