Нужны статьи для информационного сайта про металл и металлопрокат. Оплата 45р/1000сим. Свою цену в заявке не предлагать. К каждой статье прилагается Тех.Задание. Все тексты проверяются редактором. Требования: ...
Написать крутые статьи с анкорными ссылками для топовых площадок
Доброго времени суток! Нам нужны интересные, крутые, заманивающие зрителей статьи с суперпривлекательным заголовком для топовых площадок, типа LifeNews, Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее.
Статьи по теме продажи недвижимости, новостроек и карнавальных костюмов.
Уникальность 100%.
Ошибки и опечатки строго запрещены.
Кол-во символов в каждой статье – около 2000-2500 символов, возможно и больше в зависимости от портала, где будет размещаться статья.
Кол-во анкорных ссылок в статье – 1-2 ссылки, в зависимости от темы статьи.
Стоимость 1000 знаков – 150 рублей.
Если будет понимание того, что автор справляется на ура со статьями и придумывает действительно классные статьи, то оплату конечно будем повышать, но на данный момент только такая цена.
Оплата ТОЛЬКО ПО ФАКТУ: написали и прислали статью – мы проверили – оплачиваем.
Оплата на любые реквизиты, желательно банковские.
Темы статьи подбирает и ищет сам исполнитель.
Примеры предоставляем, их множество.
В статье должна будет присутствовать прямая речь от руководителя организации, в которой в качестве примера он указывает тот или иной раздел сайта (то есть анкорная ссылка).
Очень приветствуется, если у копирайтера был подобный опыт работы с естественными анкорными ссылками, потому предпочтение будет отдаваться именно таким копирайтерам.
Работаем только с авторами напрямую, с компаниями, студиями и перекупщиками, желающими нажиться на чужом труду, оплачивая за этот труд копейки не работаем.
Исполнителю предоставим пример статей, а также более подробное ТЗ, в котором будет указано, какие анкорные ссылки потребуется использовать.
Выбранный исполнитель
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