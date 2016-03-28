Написать крутые статьи с анкорными ссылками для топовых площадок

Доброго времени суток! Нам нужны интересные, крутые, заманивающие зрителей статьи с суперпривлекательным заголовком для топовых площадок, типа LifeNews, Аргументы и Факты, Ведомости, Утро.ру и прочее.

Статьи по теме продажи недвижимости, новостроек и карнавальных костюмов.

Уникальность 100%.

Ошибки и опечатки строго запрещены.

Кол-во символов в каждой статье – около 2000-2500 символов, возможно и больше в зависимости от портала, где будет размещаться статья.

Кол-во анкорных ссылок в статье – 1-2 ссылки, в зависимости от темы статьи.

Стоимость 1000 знаков – 150 рублей.

Если будет понимание того, что автор справляется на ура со статьями и придумывает действительно классные статьи, то оплату конечно будем повышать, но на данный момент только такая цена.

Оплата ТОЛЬКО ПО ФАКТУ: написали и прислали статью – мы проверили – оплачиваем.

Оплата на любые реквизиты, желательно банковские.

Темы статьи подбирает и ищет сам исполнитель.

Примеры предоставляем, их множество.

В статье должна будет присутствовать прямая речь от руководителя организации, в которой в качестве примера он указывает тот или иной раздел сайта (то есть анкорная ссылка).

Очень приветствуется, если у копирайтера был подобный опыт работы с естественными анкорными ссылками, потому предпочтение будет отдаваться именно таким копирайтерам.

Работаем только с авторами напрямую, с компаниями, студиями и перекупщиками, желающими нажиться на чужом труду, оплачивая за этот труд копейки не работаем.

Исполнителю предоставим пример статей, а также более подробное ТЗ, в котором будет указано, какие анкорные ссылки потребуется использовать.