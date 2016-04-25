Написание статей на строительную тематику

Прекрасно справляется с непростыми и комплексными задачами. Работа выполняется в оговоренный срок. Корректировки при необходимости вносились быстро. Работает автономно и ответственно, можно не перепроверять, что очень удобно. Рекомендую и сам буду еще обращаться. Спасибо!