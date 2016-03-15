Необходимо аккуратно заполнить карточки мульти брендового интернет магазина (одежда, обувь, аксессуары). Всего 20+ производителей. Для начала нужно взять два. -- Сайты доноры 1) Сайт на русском языке, описания нужно рерайтить ...
Статьи для категорий и карточек товаров (узкопрофильная тематика)
Необходимо написать статьи для сайта http://tehnoved.ru.
Всего 8 статей с ключевыми словами, по символам там выйдет около 10 000.
Оплата исключительно на карту Привата после выполнения задания.
Дедлайн - 21 марта (понедельник), в первой половине дня.
Подробное ТЗ высылаю на почту. Прошу откликаться лишь тех, кто сумеет написать адекватные тексты на данную тематику и главное - в срок!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен уникальный текст - описание категории товаров для интернет магазина по ключевым словам. 1000-1500 символов.Завершен9 лет назад
Нужно написать порядка 10 новостей. Источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник. В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю). Простота изложения и оперативность очень приветствуются. ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Продающий текст (7000 знбп, 100% уник) Возврат страховки по кредиту Аналоги (можно брать инфу отсюда и уникализировать) http://www.otsydim-promo.ru/creditrussia/?utm_source=direct&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&utm_campaign=szh-poisk-1600-2-2-region-sredniaia-tsena-klika-16984811&utm_content=v2%7C%7C1776170738%7C%7C5220015205%7C%7C%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&yclid=1252632595305335175#block-new116 http://kreditstock.ru/bank/sberbank/kak-vernut-v-sberbanke-strahovuju-chast-kredita.html http://sberbk.ru/kredity/vozvrat-strahovki-po-kreditu.html http://creditzzz.ru/strahovanie-kredita/vozvrat-strahovki-po-kreditu.html http://kreditsovet.ru/faq/vozvrat_strahovki_po_kreditu ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте всем! Необходим опытный копирайтер для написания SEO статей по тематике медицинских услуг (мед.клиника) - статей много, поэтому и нужен не один копирайтер. Пишите почту скину пробное ТЗ в личку. Необходимо для пробы написать 1000 ...Завершен9 лет назад
Нужно написать ряд новостей, источники дам, из требований - вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю). Не требуется уникальность и высокий слог. Простота и оперативность очень приветствуются. Оплата - 9 грн. за 1000 зн. (30 ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
Требуется написать 20 шт. описаний определенных магазинов и компаний в течение недели, с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 1200 знаков без пробелов с ключами + 3 фото. Список компаний будет предоставлен. Ключи ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1
Требуется написание 6 статей про тренды в области парикмахерского ремесла общим объемом 12к. Предоставляется подробное ТЗ в личной переписке Обязательные требования: !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолиограмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте дорогие друзья. Ищу хорошего, трудолюбивого и ответственного копирайтера для написания статей на блог о личностном росте. Большинство статей будут на тему психологии, а также парапсихологии и здорового образа ...Копирайтинг61 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $3
срочно требуется копирайтер для написания статьи в 2500 символовКопирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад