Статьи для категорий и карточек товаров (узкопрофильная тематика)

Необходимо написать статьи для сайта http://tehnoved.ru.

Всего 8 статей с ключевыми словами, по символам там выйдет около 10 000.

Оплата исключительно на карту Привата после выполнения задания.

Дедлайн - 21 марта (понедельник), в первой половине дня.

Подробное ТЗ высылаю на почту. Прошу откликаться лишь тех, кто сумеет написать адекватные тексты на данную тематику и главное - в срок!