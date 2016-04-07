SEO текста для медицинской клиники

Здравствуйте всем! Необходим опытный копирайтер для написания SEO статей по тематике медицинских услуг (мед.клиника) - статей много, поэтому и нужен не один копирайтер. Пишите почту скину пробное ТЗ в личку. Необходимо для пробы написать 1000 символов - тематика сложная, нужен опытный человек + еще и SEO. Не забываем писать свои расценки.

Всем заранее спасибо.