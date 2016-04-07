SEO текста для медицинской клиники

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Завершен28 заявок239 просмотров

Здравствуйте всем! Необходим опытный копирайтер для написания SEO статей по тематике медицинских услуг (мед.клиника) - статей много, поэтому и нужен не один копирайтер. Пишите почту скину пробное ТЗ в личку. Необходимо для пробы написать 1000 символов - тематика сложная, нужен опытный человек + еще и SEO. Не забываем писать свои расценки.

Всем заранее спасибо.

Написание статей
9 лет назад
Bronerny
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$40
7 дней
Наталья, отличный копирайтер. Рекомендую. Будем с ней работать долгое время.
Как всегда, все безупречно. Приятные впечатления от сотрудничества. Буду рада быть полезной и впредь!

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад