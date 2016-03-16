Требуется написать тексты по теме туризма

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки430 просмотров

Здравствуйте! Требуется человек с навыками написания информативных статей по теме туризма. От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную информацию и

изложить ее в теле статьи, описать со всех сторон проблему и решить ее.

Основные темы Таиланд Сочи, Крым

Текст должен быть:

- одним целым и логически развиваться от первого до последнего абзаца

- качественным

- легко читаемым

- полностью решать проблему пользователя

- содержать максимум конкретной информации

Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов, сразу после выполнения заказа. Заказ выполняется в течение 2-3 дня.

Написание статей
9 лет назад
tsergey2008
Сергей 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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