Всем привет. На постоянную работу требуются ответственные авторы для написания статей об онлайн и компьютерных играх. Написание статей по следующим темам: - описание различных игр (обзоры, гайды, ...
Требуется написать тексты по теме туризма
Здравствуйте! Требуется человек с навыками написания информативных статей по теме туризма. От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную информацию и
изложить ее в теле статьи, описать со всех сторон проблему и решить ее.
Основные темы Таиланд Сочи, Крым
Текст должен быть:
- одним целым и логически развиваться от первого до последнего абзаца
- качественным
- легко читаемым
- полностью решать проблему пользователя
- содержать максимум конкретной информации
Оплата 40 рублей за 1000 символов без пробелов, сразу после выполнения заказа. Заказ выполняется в течение 2-3 дня.
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