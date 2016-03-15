Формируется очень четкое и подробное ТЗ с название ключами, вхождением слов, и слов которые не должны войти. Ответственного: который проверит орфографию, тошноту слов и плагиат (все обговорим). Необходимо написать будет около 10 страниц ...
Требуются авторы для написания статей по онлайн и компьютерным играм
Всем привет.
На постоянную работу требуются ответственные авторы для написания статей об онлайн и компьютерных играх.
Написание статей по следующим темам:
- описание различных игр (обзоры, гайды, секреты, прохождение и т.д.) - компьютерные,
браузерные, клиентские, мобильные и др.
- полезные советы
- новости в мире игр
- другие темы
Требования к соискателям:
1. Ответственность.
2. Опыт и знание игровых нюансов.
3. Простой и доступный стиль изложения, умение писать живой текст.
4. Желание учиться.
Если вы ОТ и ДО знаете и играете в определенные игры, например Dota, Tera, GTA, WoT, WoWS, Black Desert, Counter-Strike и т.д. и при этом еще хорошо и интересно пишите, то эта работа для вас.
Плачу 40 рублей за 1000 знаков. Затем, если я увижу реальный прогресс и качество в написании, оплата будет существенно увеличена.
Своевременная оплата гарантируется. ТЗ вы будете всегда обеспечены.
Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц объемом 3000–10000 символов. То есть по одной статье в 2-3 дня.
Дальнейшие детали в личной переписке.
При отклике на вакансию просьба ответить на несколько вопросов. Шаблонные отклики рассматриваться не будут.
1. Представьтесь, пожалуйста.
2. Откуда вы и сколько вам лет?
3. В какие онлайн-игры играете и какие знаете ОТ и ДО?
4. Расскажите подробно про ваш опыт работы автором/копирайтером, с примерами.
5. Сколько времени готовы ежедневно уделять работе?
6. Расскажите все, что пожелаете нужным.
7. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите для связи вашу страничку ВК и емайл.
Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
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