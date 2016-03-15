Требуются авторы для написания статей по онлайн и компьютерным играм

Всем привет.

На постоянную работу требуются ответственные авторы для написания статей об онлайн и компьютерных играх.

Написание статей по следующим темам:

- описание различных игр (обзоры, гайды, секреты, прохождение и т.д.) - компьютерные,

браузерные, клиентские, мобильные и др.

- полезные советы

- новости в мире игр

- другие темы

Требования к соискателям:

1. Ответственность.

2. Опыт и знание игровых нюансов.

3. Простой и доступный стиль изложения, умение писать живой текст.

4. Желание учиться.

Если вы ОТ и ДО знаете и играете в определенные игры, например Dota, Tera, GTA, WoT, WoWS, Black Desert, Counter-Strike и т.д. и при этом еще хорошо и интересно пишите, то эта работа для вас.

Плачу 40 рублей за 1000 знаков. Затем, если я увижу реальный прогресс и качество в написании, оплата будет существенно увеличена.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ вы будете всегда обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц объемом 3000–10000 символов. То есть по одной статье в 2-3 дня.

Дальнейшие детали в личной переписке.

При отклике на вакансию просьба ответить на несколько вопросов. Шаблонные отклики рассматриваться не будут.

1. Представьтесь, пожалуйста.

2. Откуда вы и сколько вам лет?

3. В какие онлайн-игры играете и какие знаете ОТ и ДО?

4. Расскажите подробно про ваш опыт работы автором/копирайтером, с примерами.

5. Сколько времени готовы ежедневно уделять работе?

6. Расскажите все, что пожелаете нужным.

7. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите для связи вашу страничку ВК и емайл.

Жду ваших предложений.