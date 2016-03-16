Текст для сайта 2000 знаков

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Завершен9 заявок176 просмотров

Нужны 2 текста для сайта по 1000 знаков.

Тематика Наращивание волос и ресниц.

ТЗ во вложении. Срок 2 дня.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

9 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Качественный, затрагивающий текст. Все супер.
Сотрудничество с Сергеем прошло прекрасно. Четко ставит задачу, не задерживает оплату. Мои благодарности за проект!

Заявки фрилансеров

A-Zoloto
34 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

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