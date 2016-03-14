Ищу копирайтера на тему "Ванная комната"

Формируется очень четкое и подробное ТЗ с название ключами, вхождением слов, и слов которые не должны войти.

Ответственного: который проверит орфографию, тошноту слов и плагиат (все обговорим).

Необходимо написать будет около 10 страниц по 5000 символов