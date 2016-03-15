Описание компаний с ключами

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок144 просмотра

Требуется написать 20 шт. описаний определенных магазинов и компаний в течение недели, с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 1200 знаков без пробелов с ключами + 3 фото. Список компаний будет предоставлен. Ключи подбираете по названию компании самостоятельно через wordstat.

Оставляйте номера скайпа для связи ЗДЕСЬ.     

НЕ ПИСАТЬ В СКАЙП, НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ, ЕСЛИ ВАС ВЫБРАЛИ – ВАМ НАПИШУТ.

9 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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