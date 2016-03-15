Тексты на тему Нумизматики

Заголовок должен: Содержать как можно больше слов из фразы (там рядом в столбике считается кол-во символов);Быть не длиннее 31 символа;Не содержать ошибок;Быть "читаемым".После прочтения заголовка человек должен понимать на что он кликает, т.е не просто ...