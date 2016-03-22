Информационные статьи для салона красоты

$1
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Завершен4 заявки193 просмотра

Требуется написание 6 статей про тренды в области парикмахерского ремесла общим объемом 12к. Предоставляется подробное ТЗ в личной переписке 

Обязательные требования:

  • !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолио
  • грамотный русский язык;
  • умение писать продающие сео-оптимизированные тексты "для людей".
Написание статей
9 лет назад
Smartaleck
Андрей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tetti
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$10
2 дня
Работаю с Татьяной не первый год. За это время ни разу не усомнился в профессионализме этого автора. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество, как всегда все четко и быстро))

Заявки фрилансеров

tetti
43 года
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад