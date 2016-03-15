Ищу копирайтера для написания статей на блог о личностном росте

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт61 заявка960 просмотров

Здравствуйте дорогие друзья.

Ищу хорошего, трудолюбивого и ответственного копирайтера для написания статей на блог о личностном росте.

Большинство статей будут на тему психологии, а также парапсихологии и здорового образа жизни (нетрадиционные методы очищения тела и навыки, помогающие поддерживать своё здоровье на высшем уровне). Желательно чтобы вы хорошо разбирались как минимум в одной из этих тем.

Сначала, оплата будет 50 рублей за 1000 знаков. А с продвижением блога, оплату повышу. Разумеется, продвижение блога будет зависить и от качества ваших статей. Своевременную оплату гарантирую. Количество статей : 30 в месяц. Размер : 4000 - 6000 символов. Уникальность текста не меньше 95%. Главный критерий : качество. Дальнейшие подробности в личной переписке.

Чтобы понять подходим ли мы друг другу, напишите, пожалуйста, статью на любую из предложенных тем: 

- Философия для личностного роста

- Как бороться со своими страхами

- Как избавить себя от лени

Объем статьи около 1000 символов. Тестовое задание будет оплачено в том случае, если вы подходите.

Спасибо. Жду ваших предложений.

Елена.

Написание статей
9 лет назад
elenarouvier
Елена Рувье 
41 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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