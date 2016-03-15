Здравствуйте! Требуется человек с навыками написания информативных статей по теме туризма. От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную информацию и изложить ее в теле статьи, описать со всех сторон проблему и ...
Ищу копирайтера для написания статей на блог о личностном росте
Здравствуйте дорогие друзья.
Ищу хорошего, трудолюбивого и ответственного копирайтера для написания статей на блог о личностном росте.
Большинство статей будут на тему психологии, а также парапсихологии и здорового образа жизни (нетрадиционные методы очищения тела и навыки, помогающие поддерживать своё здоровье на высшем уровне). Желательно чтобы вы хорошо разбирались как минимум в одной из этих тем.
Сначала, оплата будет 50 рублей за 1000 знаков. А с продвижением блога, оплату повышу. Разумеется, продвижение блога будет зависить и от качества ваших статей. Своевременную оплату гарантирую. Количество статей : 30 в месяц. Размер : 4000 - 6000 символов. Уникальность текста не меньше 95%. Главный критерий : качество. Дальнейшие подробности в личной переписке.
Чтобы понять подходим ли мы друг другу, напишите, пожалуйста, статью на любую из предложенных тем:
- Философия для личностного роста
- Как бороться со своими страхами
- Как избавить себя от лени
Объем статьи около 1000 символов. Тестовое задание будет оплачено в том случае, если вы подходите.
Спасибо. Жду ваших предложений.
Елена.
Заявки фрилансеров
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