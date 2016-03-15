Срочно нужен помощник для написание новостей в течение этого дня

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Нужно написать ряд новостей, источники дам, из требований - вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю).

Не требуется уникальность и высокий слог. Простота и оперативность очень приветствуются.

Оплата - 9 грн. за 1000 зн. (30 руб.)

Жду откликов, заранее всем спасибо!

9 лет назад
vishnyovayawork
Дарья 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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