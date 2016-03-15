Здравствуйте! Требуется человек с навыками написания информативных статей по теме туризма. От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную информацию и изложить ее в теле статьи, описать со всех сторон проблему и ...
Срочно нужен помощник для написание новостей в течение этого дня
Нужно написать ряд новостей, источники дам, из требований - вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю).
Не требуется уникальность и высокий слог. Простота и оперативность очень приветствуются.
Оплата - 9 грн. за 1000 зн. (30 руб.)
Жду откликов, заранее всем спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
Требуется написать 20 шт. описаний определенных магазинов и компаний в течение недели, с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 1200 знаков без пробелов с ключами + 3 фото. Список компаний будет предоставлен. Ключи ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1
Требуется написание 6 статей про тренды в области парикмахерского ремесла общим объемом 12к. Предоставляется подробное ТЗ в личной переписке Обязательные требования: !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолиограмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте дорогие друзья. Ищу хорошего, трудолюбивого и ответственного копирайтера для написания статей на блог о личностном росте. Большинство статей будут на тему психологии, а также парапсихологии и здорового образа ...Копирайтинг61 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $3
срочно требуется копирайтер для написания статьи в 2500 символовКопирайтинг16 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен сео-текст с ключами "сувенирная продукция, сувенирная продукция с логотипом" на 1000 зн. копирайт, 100% уникальность. Пишите, кто может такое сделать в течении пары часов. И стоимость, спасибо!Завершен9 лет назад
Всем привет. На постоянную работу требуются ответственные авторы для написания статей об онлайн и компьютерных играх. Написание статей по следующим темам: - описание различных игр (обзоры, гайды, ...Копирайтинг51 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходим копирайтер для написания текстов на тему нумизматики. Текстов много. В каждый нужно вписать по одному ключу. Объем текста 2000зн б п. Первая партия 11 штук. Всего более 100.Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад
Формируется очень четкое и подробное ТЗ с название ключами, вхождением слов, и слов которые не должны войти. Ответственного: который проверит орфографию, тошноту слов и плагиат (все обговорим). Необходимо написать будет около 10 страниц ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужны 2 текста для сайта по 1000 знаков. Тематика Наращивание волос и ресниц. ТЗ во вложении. Срок 2 дня. Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.Завершен9 лет назад