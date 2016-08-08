Здравствуйте! Требуется человек с навыками написания информативных статей по теме туризма. От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную информацию и изложить ее в теле статьи, описать со всех сторон проблему и ...
Наполнить интернет магазин
Необходимо аккуратно заполнить карточки мульти брендового интернет магазина (одежда, обувь, аксессуары). Всего 20+ производителей. Для начала нужно взять два.
-- Сайты доноры
1)
Сайт на русском языке, описания нужно рерайтить
http://www.guess.eu/ru/Catalog/Browse/autlet/?page=99 (~360позиций)
http://marciano.guess.eu/ru/Catalog/Browse/autlet/ (180позиций)
http://guesskids.guess.eu/en/Catalog/Browse/outlet/ (~110позиций, только англ версия)
2)
Есть краткое описание товара на английском языке. Фактически оно отсутствует.
Нужен читаемый копирайт/продающий текст (~500 знаков) для покупателя
http://www.baldinini-shop.com/ru_ru/sales.html (~560позиций)
--Задачи
1.
Составить таблицу со следующими столбцами
Есть таблица с урл карточки и названием, нужно только перейти по ссылке, ничего искать не нужно
2. Добавить столбцы (составить на русском языке)
название
описание (рерайт/копирайт)
категория товара (согласно каталогизации интернет магазина)
категория товара 2 (если есть)
HTML-тег Title
HTML-тег H1
3. Заполнить карточки на основании этой таблицы.
Требования к исполнителю: skype голосовая связь.
Указывайте цену за карточку с копирайтом/рерайтом и без. Или за общий объем работы. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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