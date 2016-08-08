Наполнить интернет магазин

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок718 просмотров

Необходимо аккуратно заполнить карточки мульти брендового интернет магазина (одежда, обувь, аксессуары). Всего 20+ производителей.  Для начала нужно взять два.

 

-- Сайты доноры

1)

Сайт на русском языке, описания нужно рерайтить

http://www.guess.eu/ru/Catalog/Browse/autlet/?page=99 (~360позиций)

http://marciano.guess.eu/ru/Catalog/Browse/autlet/ (180позиций)

http://guesskids.guess.eu/en/Catalog/Browse/outlet/ (~110позиций, только англ версия)

 

2)

Есть краткое описание товара на английском языке. Фактически оно отсутствует.

Нужен читаемый копирайт/продающий текст (~500 знаков) для покупателя

http://www.baldinini-shop.com/ru_ru/sales.html (~560позиций)

 

--Задачи

1. Составить таблицу со следующими столбцами 

Есть таблица с урл карточки и названием, нужно только перейти по ссылке, ничего искать не нужно

 

2. Добавить столбцы (составить на русском языке)

название

описание (рерайт/копирайт)

категория товара (согласно каталогизации интернет магазина)

категория товара 2 (если есть)

HTML-тег Title

HTML-тег H1

 

3. Заполнить карточки на основании этой таблицы.

 

Требования к исполнителю: skype голосовая связь.

Указывайте цену за карточку с копирайтом/рерайтом и без. Или за общий объем работы. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

 

HTML
9 лет назад
expdev
35 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Все супер!
Спасибо за сотрудничество, четкое тз и быструю оплату. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alisa_odintsova
Алиса 
34 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад