Срочно нужен помощник для написания новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки242 просмотра

Нужно написать порядка 10 новостей.

Источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник.

В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю).

Простота изложения и оперативность очень приветствуются.

Оплата - 9 грн. за 1000 зн. (30 руб.)

Жду откликов, заранее всем спасибо!

9 лет назад
vishnyovayad
Дарья 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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