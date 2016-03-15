Написание продающих постов для группы в соц.сети.

Нужно написать порядка 10 новостей. Источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник. В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю). Простота изложения и оперативность очень приветствуются. ...