Написание продающих постов для группы в соц.сети.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки174 просмотра

Услуги, недавно открылись, есть группа в соц.сети, занимаемся продвижением через региональные паблики.

Ищем человека, который составит уникальные, продающие посты, возможно продумать акции или розыгрыши для постов. 

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Предлагайте цену, кратко какие варианты постов можно разработать.

Написание постов
9 лет назад
Manzysha
Мария 
32 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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