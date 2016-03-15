Необходимо аккуратно заполнить карточки мульти брендового интернет магазина (одежда, обувь, аксессуары). Всего 20+ производителей. Для начала нужно взять два. -- Сайты доноры 1) Сайт на русском языке, описания нужно рерайтить ...
Написание продающих постов для группы в соц.сети.
Услуги, недавно открылись, есть группа в соц.сети, занимаемся продвижением через региональные паблики.
Ищем человека, который составит уникальные, продающие посты, возможно продумать акции или розыгрыши для постов.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
Предлагайте цену, кратко какие варианты постов можно разработать.
Заявки фрилансеров
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