2 описания разделов сайта + 1 статья (узкопрофильная тематика).

Необходимо 2 описания для разделов сайта http://www.tehnoved.com.ua/.

Разделы:

http://tehnoved.com.ua/avto_instrument/

http://tehnoved.com.ua/instrument/slesarni/

+ статья на сторонний ресурс на тему: Алмазные инструменты в машиностроении.

Тексты с ключевыми словами.

Оплата только на карту Привата по факту выполненного задания.

Статья нужна на 16.03 до 17:00 по Киеву, описания на сайт — до конца недели.

Просьба обращаться лишь тем, кто сможет написать адекватные тексты на такую тематику и в указанный срок.

Подробное ТЗ скидываю на почту.