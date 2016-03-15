2 описания разделов сайта + 1 статья (узкопрофильная тематика).

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт3 заявки157 просмотров

Необходимо 2 описания для разделов сайта http://www.tehnoved.com.ua/.

Разделы:

http://tehnoved.com.ua/avto_instrument/

http://tehnoved.com.ua/instrument/slesarni/

+ статья на сторонний ресурс на тему: Алмазные инструменты в машиностроении.

Тексты с ключевыми словами.

Оплата только на карту Привата по факту выполненного задания.

Статья нужна на 16.03 до 17:00 по Киеву, описания на сайт — до конца недели.

Просьба обращаться лишь тем, кто сможет написать адекватные тексты на такую тематику и в указанный срок. 

Подробное ТЗ скидываю на почту.

9 лет назад
tanya_infounion
33 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Наполнить интернет магазин

    $500

    Необходимо аккуратно заполнить карточки мульти брендового интернет магазина (одежда, обувь, аксессуары). Всего 20+ производителей.  Для начала нужно взять два.   -- Сайты доноры 1) Сайт на русском языке, описания нужно рерайтить ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статьи для категорий и карточек товаров (узкопрофильная тематика)

    Необходимо написать статьи для сайта http://tehnoved.ru. Всего 8 статей с ключевыми словами, по символам там выйдет около 10 000.  Оплата исключительно на карту Привата после выполнения задания. Дедлайн - 21 марта (понедельник), ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Срочно нужен помощник для написания новостей

    Нужно написать порядка 10 новостей. Источники дам, требований к текстам нет (уникальность проверять не нужно), можно цитировать источник. В каждую новость нужно вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю). Простота изложения и оперативность очень приветствуются. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продающая статья юридической тематики 7000 знбп

    $20

    Продающий текст (7000 знбп, 100% уник) Возврат страховки по кредиту Аналоги (можно брать инфу отсюда и уникализировать) http://www.otsydim-promo.ru/creditrussia/?utm_source=direct&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_term=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;utm_campaign=szh-poisk-1600-2-2-region-sredniaia-tsena-klika-16984811&amp;utm_content=v2%7C%7C1776170738%7C%7C5220015205%7C%7C%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%83%20%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&amp;yclid=1252632595305335175#block-new116 http://kreditstock.ru/bank/sberbank/kak-vernut-v-sberbanke-strahovuju-chast-kredita.html http://sberbk.ru/kredity/vozvrat-strahovki-po-kreditu.html http://creditzzz.ru/strahovanie-kredita/vozvrat-strahovki-po-kreditu.html http://kreditsovet.ru/faq/vozvrat_strahovki_po_kreditu ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • SEO текста для медицинской клиники

    Здравствуйте всем! Необходим опытный копирайтер для написания SEO статей по тематике медицинских услуг (мед.клиника) - статей много, поэтому и нужен не один копирайтер. Пишите почту скину пробное ТЗ в личку. Необходимо для пробы написать 1000 ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Срочно нужен помощник для написание новостей в течение этого дня

    Нужно написать ряд новостей, источники дам, из требований - вписать заголовки (подробнее расскажу исполнителю). Не требуется уникальность и высокий слог. Простота и оперативность очень приветствуются. Оплата - 9 грн. за 1000 зн. (30 ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описание компаний с ключами

    $25

    Требуется написать 20 шт. описаний определенных магазинов и компаний в течение недели, с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 1200 знаков без пробелов с ключами + 3 фото. Список компаний будет предоставлен. Ключи ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Информационные статьи для салона красоты

    $1

    Требуется написание 6 статей про тренды в области парикмахерского ремесла общим объемом 12к. Предоставляется подробное ТЗ в личной переписке  Обязательные требования: !строго знание тематики, подтвержденное работами в портфолиограмотный русский язык;умение писать продающие сео-оптимизированные тексты ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад