Требуется подготовить новости и опубликовать материалы на сайте

Задачи:

Необходимо написать 10 новостей о том, что получены охранные документы, с использованием ключевых слов.

Подготовить изображения для публикации (удаление определенной информации), сжатие.

Подготовка заголовков, ключевиков.

Публикация материалов на сайте.

После публикации необходимо сделать автоматический репост (с использованием плагина на сайте) в

соц сети.

Инструкцию,ключевые слова, изображения, источники для подготовки новостей

предоставим.

1 новость не более 2000знаков.

Оплата на R-кошелек вебмани.

Требования: легкий слэнг,умением подать сложную информацию, грамотность: орфография, пунктуация,

умение работать с джумлой, навыки и знания, что такое H1, метатэги и тд.

Бюджет: 1200 рублей.

Если сотрудничество будет успешно, отдадим еще выполнить проекты.

Направляйте,пожалуйста, ссылки на Ваши работы.