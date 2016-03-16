150 статей для сайта про металл и металлопрокат

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Закрыт13 заявок311 просмотров

Нужны статьи для информационного сайта про металл и металлопрокат. Оплата 45р/1000сим. Свою цену в заявке не предлагать.     

К каждой статье прилагается Тех.Задание. Все тексты проверяются редактором.     

Требования: Опыт написания статей. Уникальность текста от 95% по advego. Работать строго по инструкции.     

Написание статей
9 лет назад
disdain
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров