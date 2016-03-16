Рерайт текстов для сайта по пластиковым окнам teokna.ru

Для нового сайта необходимо сделать вдумчивый рерайт текстов.

Проект большой будет примерно 70-100 текстов.

Критерий отбора исполнителя

1) Грамотное написание текстов на русском языке (без синтаксических и орфографических ошибок).

2) Использование осмысленных фраз. Каждое предложение - мысль, без воды!

3) Экономическая составляющая.

Ищем исполнителя для работы на постоянной основе для http://teokna.ru/

Соискатели, обязательно укажите стоимость за 1000 знаков без пробелов и какой объём текста можете писать в день.