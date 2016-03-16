Написание оригинальных статей на ветеринарную тематику.

Всем привет!

Для наполнения сайта с ветеринарными клиниками нужен контент.

Это большое количество статей в энциклопедию заболеваний.

Каждая статья будет проверятся на оригинальность. Скопировать википедию не получится)

Каждая статья в идеале должна содержать в себе следующие пункты (если некоторые из них невозможны в силу своей ненадобности-описывать не нужно):

1)Определение.

2)Краткое описание болезни.

3)Симптомы.

4)Формы.

5)Причины заболевания.

6)Диагностика.

7)Лечение.

8)Осложнение и последствия и профилактика.

В статье должно быть минимум 500 слов. Максимум не установлен и зависит от конкретной болезни.

Список основных симптомы и заболевания собак и кошек:

Для кошекАтопический дерматитАнафилактический шок животныхБешенство (Rabies)Блефарит животныхБлошиная инвазия животныхБолезненное мочеиспусканиеВирусный иммунодефицит кошекВирусный перитонит кошекВывихи у животныхГастрит животныхГельминтозы у животныхГингивит у животныхГлаукомаДемодекоз собак и кошекДерматофития (лишай) животныхДиареяЗатруднение дефекацииИнсульт у животныхКальцивирусная инфекция кошекКатаракта животныхКашельКолит у животныхКонъюнктивит у животныхКопростаз у животныхКровотечениеКровь в калеКровь в мочеЛейкоз кошек (вирусный)ЛимфосаркомаНеестественное поведение или позаОбморокОдышкаОпухоль молочных желез (ОМЖ) животныхОстрая почечная недостаточность у животныхОстрая сердечная недостаточностьОтёки конечностейОтит наружного уха у животныхОтказ от кормаОтравления у животныхОтсутствие мочеиспусканияПанкреатитПанлейкопения кошекПараличПереломы у животныхПиометра (гнойное воспаление матки) у животныхПищевая аллергия животныхПневмония у животныхПовышенная жаждаПовышенное мочеиспусканиеПовышенная температураПониженная температураПолитравма кошек (падения из окон)Пупочная грыжа у щенков и котятРвотаРинотрахеит кошекСахарный диабет (инсулиновая недостаточность) животныхСтоматит у животныхСтоныСудорогиТоксоплазмоз кошекТравмаУгнетенное состояниеУролитиаз (мочекаменная болезнь) у животныхХламидиоз кошекХриплое дыханиеХромотаХроническая почечная недостаточность (ХПН) у животныхХроническая сердечная недостаточностьЭндометрит у животныхЯзва роговицы

Для собакАвтомобильная политравма собакАденовироз (инфекционный кашель) собакАнафилактический шок животныхБешенство (Rabies)Блефарит животныхБлошиная инвазия животныхВздутие желудкаВирусный гепатит собакВывихи у животныхГастрит животныхГельминтозы у животныхГингивит у животныхГлаукомаДемодекоз собак и кошекДерматофития (лишай) животныхДиареяЗаворот и выворот векЗатруднение дефекацииИнсульт у животныхКатаракта животныхКашельКолит у животныхКонъюнктивит у животныхКопростаз у животныхКровотечениеКровь в калеКровь в мочеЛептоспироз собакЛимфосаркомаМастит (ложная беременность) у животныхНеестественное поведение или позаОбморокОдышкаОпухоль молочных желез (ОМЖ) животныхОстрая почечная недостаточность у животныхОстрая сердечная недостаточностьОтёки конечностейОтит наружного уха у животныхОтказ от кормаОтравления у животныхОтсутствие мочеиспусканияПанкреатитПарвовирусный энтеритПараличПереломы у животныхПиометра (гнойное воспаление матки) у животныхПироплазмоз собакПищевая аллергия животныхПневмония у животныхПовышенная жаждаПовышенное мочеиспусканиеПовышенная температураПониженая температураПупочная грыжа у щенков и котятРвотаСахарный диабет (инсулиновая недостаточность) животныхСиндром Кушинга у собакСтоматит у животныхСтоныСудорогиТравмаУвеличение живота в объемеУгнетенное состояниеУролитиаз (мочекаменная болезнь) у животныхХриплое дыханиеХромотаХроническая почечная недостаточность (ХПН) у животныхХроническая сердечная недостаточностьЧума собакЭктопия мочеточников собакЭндометрит у животныхЭпилепсия собакЯзва роговицы

Большинство болезней характерно для собак и кошек. Описывать заболевание отдельно для каждого животного нужно, если это принципиально разные симптомы, диагностика и т.д.

Медикаментозное лечение прописывать не нужно, если это лечение не включает в себя общие понятия и оказание первой помощи животному.

Если симптомы ведут к нескольким заболеваниям- нужно сделать статью по каждому заболеванию.

Каждая статья будет проверяться ветеринарным врачом.

Нужно предоставить 2-3 статьи на предварительную проверку.

Прошу указать вашу цену за объём работы и сроки выполнения.

Нужно быстро))