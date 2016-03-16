Нужны статьи для информационного сайта про металл и металлопрокат. Оплата 45р/1000сим. Свою цену в заявке не предлагать. К каждой статье прилагается Тех.Задание. Все тексты проверяются редактором. Требования: ...
Написание оригинальных статей на ветеринарную тематику.
Всем привет!
Для наполнения сайта с ветеринарными клиниками нужен контент.
Это большое количество статей в энциклопедию заболеваний.
Каждая статья будет проверятся на оригинальность. Скопировать википедию не получится)
Каждая статья в идеале должна содержать в себе следующие пункты (если некоторые из них невозможны в силу своей ненадобности-описывать не нужно):
1)Определение.
2)Краткое описание болезни.
3)Симптомы.
4)Формы.
5)Причины заболевания.
6)Диагностика.
7)Лечение.
8)Осложнение и последствия и профилактика.
В статье должно быть минимум 500 слов. Максимум не установлен и зависит от конкретной болезни.
Список основных симптомы и заболевания собак и кошек:
Для кошекАтопический дерматитАнафилактический шок животныхБешенство (Rabies)Блефарит животныхБлошиная инвазия животныхБолезненное мочеиспусканиеВирусный иммунодефицит кошекВирусный перитонит кошекВывихи у животныхГастрит животныхГельминтозы у животныхГингивит у животныхГлаукомаДемодекоз собак и кошекДерматофития (лишай) животныхДиареяЗатруднение дефекацииИнсульт у животныхКальцивирусная инфекция кошекКатаракта животныхКашельКолит у животныхКонъюнктивит у животныхКопростаз у животныхКровотечениеКровь в калеКровь в мочеЛейкоз кошек (вирусный)ЛимфосаркомаНеестественное поведение или позаОбморокОдышкаОпухоль молочных желез (ОМЖ) животныхОстрая почечная недостаточность у животныхОстрая сердечная недостаточностьОтёки конечностейОтит наружного уха у животныхОтказ от кормаОтравления у животныхОтсутствие мочеиспусканияПанкреатитПанлейкопения кошекПараличПереломы у животныхПиометра (гнойное воспаление матки) у животныхПищевая аллергия животныхПневмония у животныхПовышенная жаждаПовышенное мочеиспусканиеПовышенная температураПониженная температураПолитравма кошек (падения из окон)Пупочная грыжа у щенков и котятРвотаРинотрахеит кошекСахарный диабет (инсулиновая недостаточность) животныхСтоматит у животныхСтоныСудорогиТоксоплазмоз кошекТравмаУгнетенное состояниеУролитиаз (мочекаменная болезнь) у животныхХламидиоз кошекХриплое дыханиеХромотаХроническая почечная недостаточность (ХПН) у животныхХроническая сердечная недостаточностьЭндометрит у животныхЯзва роговицы
Для собакАвтомобильная политравма собакАденовироз (инфекционный кашель) собакАнафилактический шок животныхБешенство (Rabies)Блефарит животныхБлошиная инвазия животныхВздутие желудкаВирусный гепатит собакВывихи у животныхГастрит животныхГельминтозы у животныхГингивит у животныхГлаукомаДемодекоз собак и кошекДерматофития (лишай) животныхДиареяЗаворот и выворот векЗатруднение дефекацииИнсульт у животныхКатаракта животныхКашельКолит у животныхКонъюнктивит у животныхКопростаз у животныхКровотечениеКровь в калеКровь в мочеЛептоспироз собакЛимфосаркомаМастит (ложная беременность) у животныхНеестественное поведение или позаОбморокОдышкаОпухоль молочных желез (ОМЖ) животныхОстрая почечная недостаточность у животныхОстрая сердечная недостаточностьОтёки конечностейОтит наружного уха у животныхОтказ от кормаОтравления у животныхОтсутствие мочеиспусканияПанкреатитПарвовирусный энтеритПараличПереломы у животныхПиометра (гнойное воспаление матки) у животныхПироплазмоз собакПищевая аллергия животныхПневмония у животныхПовышенная жаждаПовышенное мочеиспусканиеПовышенная температураПониженая температураПупочная грыжа у щенков и котятРвотаСахарный диабет (инсулиновая недостаточность) животныхСиндром Кушинга у собакСтоматит у животныхСтоныСудорогиТравмаУвеличение живота в объемеУгнетенное состояниеУролитиаз (мочекаменная болезнь) у животныхХриплое дыханиеХромотаХроническая почечная недостаточность (ХПН) у животныхХроническая сердечная недостаточностьЧума собакЭктопия мочеточников собакЭндометрит у животныхЭпилепсия собакЯзва роговицы
Большинство болезней характерно для собак и кошек. Описывать заболевание отдельно для каждого животного нужно, если это принципиально разные симптомы, диагностика и т.д.
Медикаментозное лечение прописывать не нужно, если это лечение не включает в себя общие понятия и оказание первой помощи животному.
Если симптомы ведут к нескольким заболеваниям- нужно сделать статью по каждому заболеванию.
Каждая статья будет проверяться ветеринарным врачом.
Нужно предоставить 2-3 статьи на предварительную проверку.
Прошу указать вашу цену за объём работы и сроки выполнения.
Нужно быстро))
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