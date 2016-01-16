deonisii

Денис Козленко deonisii

 
40 летКазахстан/Павлодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт, копирайт - продукты которые слабят кишечник

    $4

    О чем нужно писать: 1. обзор продуктов 2. общие рекомендации по питанию в рамках темы требуется лаконичная статья, которая полностью раскрывает тему! ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: Академическая тошнота должна быть в пределах 7-8,8%. Проверяем в сервисе Адвего [url=http://advego.ru/text/seo/]http://advego.ru/text/seo/[/url] Старайтесь одно и то ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайтинг на тему татуаж бровей

    Основные требования: 1. Максимальное раскрытие информации доступным, но не просторечным языком.  2. Объем текста — от 6000 знаков без учета пробелов (200 рублей за 6000 симв).  3. Уникальность — от 95% по ETXT.  4. Красивый русский язык. Стилистика написания ...

    Написание статей
    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оптимизировать одностраничник под мобильные устройства

    Одностраничник на голом HTML, нужно оптимизировать его под мобильные устройства, чтоб у гугла не было возражений ([url=https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru]https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru[/url]) и сайт не потерял прежнего вида. Цена 200р

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайтинг на медицинскую тему (тахикардия)

    $3

    Основные требования: 1. Максимальное раскрытие информации доступным, но не просторечным языком. 2. Объем текста — от 6000 знаков без учета пробелов (3$ за 6000 симв). 3. Уникальность — от 95% по ETXT. 4. Красивый русский язык. ...

    Написание статей
    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад