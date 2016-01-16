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Основные требования: 1. Максимальное раскрытие информации доступным, но не просторечным языком. 2. Объем текста — от 6000 знаков без учета пробелов (3$ за 6000 симв). 3. Уникальность — от 95% по ETXT. 4. Красивый русский язык. ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт8 лет назад