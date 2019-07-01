LSi-копирайтинг продающих статей для сайта

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Завершен1 заявка171 просмотр

Добрый день! 

Нужен блочный LSi-копирайтинг статей для сайта. Страницы сайта идут в виде лендинга, поэтому нужно будет писать под имеющиеся блоки, вот одна из страниц https://krimnovostroy.ru/remont-kvartir, тексты нужны будут для разделов ремонт квартир, ремонт домов, ремонт кафе, ремонт магазинов, ремонт коотеджей

Требования: 

1. Исполнитель должен разбираться в строительной тематике

2. Знать приницпы LSi-копирайтинга

3. Грамотность

Текст должен быть на 4000 символов

Прошу в заявке указать стоимость за 1000 символов и сроки

6 лет назад
studio-maksi
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$8
3 дня
Escrow
Заказ выполнен качественно, и профессионально. Тексты читаемы и понятны, Елена молодец, мало кто сможет так написать!
Спасибо, Максим! Успехов и процветания вам! Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад