Математическое описание задач/описание работы алгоритмов. Почти диплом

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Закрыт2 заявки199 просмотров

Математическое описание задач, решаемых программными продуктами Pipesim, Eclipse, OLGA 

Требуется 200 - 300 страниц наукоемкого текста, возможен частичный перевод их документации (в разрезе реализуемых алгоритмов).

С учетом сжатых сроков и отсутствия научной цели, алгоритм написания видится примерно следующим образом:

1. Перевод частей документации/презентаций на продукты в части нужных задач

2. Дополнение имеющегося описания из доступных источников - интернет / книги / статьи (с переработкой для соблюдения авторских прав)

3. Расширение описания за счет расписания деталей, которые в алгоритмах принимаются как данное, (т.е. можно расписать все вроде как базовые понятия, добавив внутрь учебник по алгебре, не доводя конечно до абсурда)

Материалы должны содержать текстовые описания алгоритмов с приведением формул, а также блок-схемы, таблицы,  графики. 

Перечень задач, требуемых для описания будем согласовывать с выбранным исполнителем.

Все имеющиеся у меня материалы - предоставлю.

6 лет назад
sasha-free
Александр 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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