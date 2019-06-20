Итак. Нужен человек для написания отзывов, у которого имеется уже опыт (Время обучать у меня нету). Отзывы будут нужны разные и не похожие на предыдущие. Стоимость одной штуки по стандарту 10р. Оплату произвожу раз в ...
Математическое описание задач/описание работы алгоритмов. Почти диплом
Математическое описание задач, решаемых программными продуктами Pipesim, Eclipse, OLGA
Требуется 200 - 300 страниц наукоемкого текста, возможен частичный перевод их документации (в разрезе реализуемых алгоритмов).
С учетом сжатых сроков и отсутствия научной цели, алгоритм написания видится примерно следующим образом:
1. Перевод частей документации/презентаций на продукты в части нужных задач
2. Дополнение имеющегося описания из доступных источников - интернет / книги / статьи (с переработкой для соблюдения авторских прав)
3. Расширение описания за счет расписания деталей, которые в алгоритмах принимаются как данное, (т.е. можно расписать все вроде как базовые понятия, добавив внутрь учебник по алгебре, не доводя конечно до абсурда)
Материалы должны содержать текстовые описания алгоритмов с приведением формул, а также блок-схемы, таблицы, графики.
Перечень задач, требуемых для описания будем согласовывать с выбранным исполнителем.
Все имеющиеся у меня материалы - предоставлю.
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