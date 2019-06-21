Написать тексты туристической тематики

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Завершен3 заявки123 просмотра

Требуется сделать тексты туристической тематики. Каждый объемом 7-10 тысяч знаков. ТЗ прилагается.

6 лет назад
preffekt
Матвей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$375
30 дней
Александр один из лучших копирайтеров с которым мы работали! Мастер слова, маэстро грамматики и пунктуации! Смело рекомендуем!
Еще одно замечательное сотрудничество с Матвеем. Грамотное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
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Копирайтинг

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