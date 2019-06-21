Написать тексты туристической тематики

Текст на определенную тему, нужно сделать более интересным и и легче воспринимаемым на слух. Текст нужно адаптировать под интересный рассказ на молодежную аудиторию для видео на ютюб. Канал развлекательно-познавательный. Ведущий мужчина. Примеры видео других каналов направим, темы отличаются. ...