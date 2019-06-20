Здравствуйте! Требуется написать seo текст для сайта promteplitsy.ru, от 5000 символов, с уникальностью от 70%, ознакомитесь с сайтов и укажите стоимость работы. Спасибо. Ответы на автомате пропускаю
Составить СЕО тексты для описаний категорий товаров
Необходимо составить уникальные СЕО оптимизированные тексты для категорий тканей (например плюш, капитоний, футер). Текст для каждой категории не менее 1500 знаков.
Текст нужен читабельный для посетителей сайта. Не копированный! Будет проверяться полностью.
Оплата по факту + хороший отзыв. Все вопросы в личку.
Предлагайте цены за 1 описание (1500-2000 знаков)
Всего планируется порядка 20-30 описаний.
Выбранный исполнитель
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