Написание статей

Требуется написать 100 статей, с помощью авторов без жесткого ТЗ. Стоимость 30-40р за 1000

Основные требования к редактору на данный проект, это грамотность умение подбирать нужных авторов, вычитка.

В каждой статье должна быть уникальная картинка (минимум 1)

Так же в день на публиковать не менее 6 текстов (требуется подбор авторов).

За каждую статью плата 20-30 рублей.(редактору)