Написать статью для сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок185 просмотров

Статья на тему "Стильные летние платья и сарафаны для беременных"

3000-4000 символов

статья лаконичная, но с эмоциональным наклоном

подвести к рекомендации стиля, как примеры наши изделия (например важно свободная талия - примеры наших сарафанов и платьев)

6 лет назад
karisha_1718
Карина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров