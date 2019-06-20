Ищу копирайтера для написания статьи о подготовки ребенка к школе

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок248 просмотров

Ищу копирайтера для написания статьи для родителей о том, какие требования предъявляются к ребенку перед поступлением в школу. Приветствуется наличие педагогического / психологического образования. Обязательно должны понимать тематику, статья хоть и обзорного характера, но должна быть содержательно качественная. Иными словами, нужно написать не то, как вам кажется, а по существу вопроса.

Размер статьи 5К символов, плачу 40 рублей за 1000 символов.

Написание статей
6 лет назад
dernov
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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