Написать статью на блог

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок300 просмотров

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу. 

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков.

Дальнейшие детали в личной переписке.

Обязательна ссылка на ваши статьи по данной тематике.

Если сработаемся то заказы по написанию статей будут на постоянной основе.

Написание статей
5 лет назад
cetevoiblog
Евгений 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

avtortekstov
48 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$5000
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

avtortekstov
48 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад