Написать 20 текстов по 500 символов

В каждой статье нужно добавить фразу "обучение по + тема" и "аттестация по + тема". Текст для курсов обучения по данным тематикам, файл со ссылками на сами страницы во вложении. Например "обучение по оказанию первой помощи при несчастных случаях" Темы для написания примерно такие(полный список из 20 тем во вложении):

• Охрана труда для руководителей и специалистов предприятий (организаций) и членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда• Инструктор по охране труда (ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ "Организация обучения безопасности труда"• Специалист по охране труда (в соответствии с проф.стандартом №192)• Специальная оценка условий труда общие понятия, положения, нормы (для руководителей и специалистов организаций, служб охраны труда, членов комиссий и т.п.• Оказание первой помощи при несчастных случаях• Безопасные методы и приемы выполнения труда