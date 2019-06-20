Итак. Нужен человек для написания отзывов, у которого имеется уже опыт (Время обучать у меня нету). Отзывы будут нужны разные и не похожие на предыдущие. Стоимость одной штуки по стандарту 10р. Оплату произвожу раз в ...
Написание текстовых бизнес-курсов по заданному плану
Требуется копирайтер для написания текстовых курсов по бизнесу и предпринимательству.
Неодходимо написать один урок.
В прикреплении Вы найдете план урока и один пример урока, который Вам поможет понять, в каком стиле необходимо писать, и как оформлять. (Урок незаконченный. Просьба не обращать внимания на допущенные ошибки и неточности)
Минимальный объем - 1000 слов.
Если справитесь на отлично с одним заданием, то в будущем буду давать работу только вам, с перспективой найма на оклад от 50 000 руб/мес.
От вас требуется:
- Безупречная грамотность
- Опыт работы с текстом, умение строить логически связанный текст.
- Умение анализировать текст, находить нужную информацию в тексте любой сложности.
- Умение объяснять сложные вещи простым языком.
В процессе работы Вам будет необходимо разобраться в теме урока, проанализировать план, и ресурсы, указанные в нем. Затем, написать урок максимально простым языком в "Вы-ориентированном" стиле, чтобы читателю курса было легко понимать все, что Вы пишите (любой урок должен понять даже 15 летний школьник.) Неоходимо воздержаться от использования сложной бизнес-лексики, а в тех случаях, где необходимо ее использование, объяснять значение используемых слов. Писать нужно кратко, без воды и филосовских рассужденый.
Объем одного урока составляет ±1000 слов. Стоимость 2500 рублей за один урок.
Работа будет оцениваться по следующим критериям:
- Наличие четкой и понятной логики текста
- Соответствсе плану
- Соответствие заданному стилю
- Оригинальность текста должна быть >90%
- Отсутствие любых ошибок (орфографических, пунктуационных, смысловых)
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