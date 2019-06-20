Написание текстовых бизнес-курсов по заданному плану

$30
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Закрыт8 заявок253 просмотра

Требуется копирайтер для написания текстовых курсов по бизнесу и предпринимательству.

Неодходимо написать один урок. 

В прикреплении Вы найдете план урока и один пример урока, который Вам поможет понять, в каком стиле необходимо писать, и как оформлять. (Урок незаконченный. Просьба не обращать внимания на допущенные ошибки и неточности)

Минимальный объем - 1000 слов. 

Если справитесь на отлично с одним заданием, то в будущем буду давать работу только вам, с перспективой найма на оклад от 50 000 руб/мес. 

От вас требуется:

  • Безупречная грамотность
  • Опыт работы с текстом, умение строить логически связанный текст.
  • Умение анализировать текст, находить нужную информацию в тексте любой сложности.
  • Умение объяснять сложные вещи простым языком.
Вашей задачей будет написание текстовых курсов, основываясь на заранее подготовленном плане и наработках. 

В процессе работы Вам будет необходимо разобраться в теме урока, проанализировать план, и ресурсы, указанные в нем. Затем, написать урок максимально простым языком в "Вы-ориентированном" стиле, чтобы читателю курса было легко понимать все, что Вы пишите (любой урок должен понять даже 15 летний школьник.) Неоходимо воздержаться от использования сложной бизнес-лексики,  а в тех случаях, где необходимо ее использование, объяснять значение используемых слов. Писать нужно кратко, без воды и филосовских рассужденый. 

Объем одного урока составляет ±1000 слов. Стоимость 2500 рублей за один урок. 

Работа будет оцениваться по следующим критериям:

  • Наличие четкой и понятной логики текста
  • Соответствсе плану
  • Соответствие заданному стилю
  • Оригинальность текста должна быть >90%
  • Отсутствие любых ошибок (орфографических, пунктуационных, смысловых)
6 лет назад
semathey
Матвей 
24 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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