Написание текстовых бизнес-курсов по заданному плану

Требуется копирайтер для написания текстовых курсов по бизнесу и предпринимательству.

Неодходимо написать один урок.

В прикреплении Вы найдете план урока и один пример урока, который Вам поможет понять, в каком стиле необходимо писать, и как оформлять. (Урок незаконченный. Просьба не обращать внимания на допущенные ошибки и неточности)

Минимальный объем - 1000 слов.

Если справитесь на отлично с одним заданием, то в будущем буду давать работу только вам, с перспективой найма на оклад от 50 000 руб/мес.

От вас требуется:

Безупречная грамотность

Опыт работы с текстом, умение строить логически связанный текст.

Умение анализировать текст, находить нужную информацию в тексте любой сложности.

Умение объяснять сложные вещи простым языком.

Вашей задачей будет написание текстовых курсов, основываясь на заранее подготовленном плане и наработках.

В процессе работы Вам будет необходимо разобраться в теме урока, проанализировать план, и ресурсы, указанные в нем. Затем, написать урок максимально простым языком в "Вы-ориентированном" стиле, чтобы читателю курса было легко понимать все, что Вы пишите (любой урок должен понять даже 15 летний школьник.) Неоходимо воздержаться от использования сложной бизнес-лексики, а в тех случаях, где необходимо ее использование, объяснять значение используемых слов. Писать нужно кратко, без воды и филосовских рассужденый.

Объем одного урока составляет ±1000 слов. Стоимость 2500 рублей за один урок.

Работа будет оцениваться по следующим критериям: