Предлагается работа по написанию текстовых курсов по бизнесу и предпренимательству

Требуется копирайтер для написания текстовых курсов по бизнесу и предпринимательству.Если справитесь на отлично с одним заданием, то в будущем буду давать работу только вам, с перспективой найма на оклад от 50 000 руб/мес. От вас требуется:

Безупречная грамотность

Опыт работы с текстом, умение строить логически связанный текст.

Умение анализировать текст, находить нужную информацию в тексте любой сложности.

Умение объяснять сложные вещи по простым языком.

Наличие четкой и понятной логики текста

Соответствсе плану

Соответствие заданному стилю

Оригинальность текста должна быть >90%

Отсутствие любых ошибок (орфографических, пунктуационных, смысловых)

Вашей задачей будет написание текстовых курсов, основываясь на заранее подготовленном плане и наработках. В процессе работы Вам будет необходимо разобраться в теме урока, проанализировать план и ресурсы, указанные в нем. Затем, написать урок максимально простым языком в "Вы-ориентированном" стиле, чтобы читателю курса было легко понимать все, что Вы пишите (любой урок должен понять даже 15 летний школьник.) Неоходимо воздержаться от использования сложной бизнес-лексики, а в тех случаях, где необходимо ее использование, объяснять значение используемых слов. Писать нужно кратко, без воды и филосовских рассужденый. Объем одного урока составляет ±1000 слов. Начальная стоимость 1500-2500 рублей за один урок. Работа будет оцениваться по следующим критериям: