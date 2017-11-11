Разгруппировка семантического ядра (можно без опыта)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок330 просмотров

Необходимо провести разгруппировку уже собранного семантического ядра в программе Key Kollector.

в ядре порядка 5000 ключей

Суть работы в группировке однотипных (отвечающих на один и тот же вопрос) по смыслу запросов в группы.

Работа происходит в полуавтоматическом режиме.

от вас необходимо:

  • наличие стабильного канала интернет (работа ведется на удаленной машине через RDP)
  • усидчивость, и готовность к большим объемам достаточно монотонной работы
  • если вы раньше не работали в этой сфере, то желание научится чему то новому
со своей стороны:

  • предоставлю инструкцию с подробными действиями
  • проведу краткий ликбез по теме, отвечу на вопросы
Если вас заинтересует подобная работа, а меня устроит ее качество, то возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе, с дальнейшим расширением перечня выполняемых задач.
8 лет назад
vladisi01mos
Влад 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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