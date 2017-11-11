Требуется копирайтер, который сможет написать статью на спорт тематику. Объем текста 4000 збп. Оплата на карту Привата 25 грн/1000 збп.
Разгруппировка семантического ядра (можно без опыта)
Необходимо провести разгруппировку уже собранного семантического ядра в программе Key Kollector.
в ядре порядка 5000 ключей
Суть работы в группировке однотипных (отвечающих на один и тот же вопрос) по смыслу запросов в группы.
Работа происходит в полуавтоматическом режиме.
от вас необходимо:
- наличие стабильного канала интернет (работа ведется на удаленной машине через RDP)
- усидчивость, и готовность к большим объемам достаточно монотонной работы
- если вы раньше не работали в этой сфере, то желание научится чему то новому
- предоставлю инструкцию с подробными действиями
- проведу краткий ликбез по теме, отвечу на вопросы
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