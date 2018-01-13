Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для оформления статей на Wordpress сайте женской тематики. Круг обязанностей: [list=1][*]Базовая верстка статьи - оформление заголовков соответствующими HTML тегами. [*]Добавление картинок, видео. Иногда создание коллажей из нескольких картинок, поэтому требуются базовые навыки работы с графическим ...
- $50Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для оформления статей на Wordpress сайте свадебной тематики. Круг обязанностей: [list=1][*]Базовая верстка статьи - оформление заголовков, списков, таблиц соответствующими HTML тегами. [*]Добавление картинок, видео. Иногда создание коллажей из нескольких картинок, поэтому требуются базовые навыки работы ...Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Требуется редактор/корректор на свадебный сайт. Задачи следующие: [list=1][*]Заказ статей и контроль качества работы копирайтеров на бирже turbotext.ru. Вычитка, "высушивание" и исправление разного рода ошибок (стилистических, грамматических, итп). Оплата - 15р. за 1000 символов. [*]Корректировка структуры (подзаголовков) статьи. ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для наполнения сайта поздравительной тематики. В чем заключается работа: [list=1][*]Заполнение нескольких полей в форме добавления страницы из таблицы в Google Docs, а также подбор одной картинки. [*]Добавление на страницу 30 поздравлений с других сайтов либо ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $200
Необходимо составить планы (ТЗ) для написания 146 статей на свадебную и смежные темы. Бюджет 80 рублей за 1 ТЗ, для выполнения работы отводится 14 дней. Пожалуйста, не подавайте заявки, это персональный проект для выбранного исполнителя.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $15
Здравствуйте. Необходимо составить планы (ТЗ) для написания 146 статей на свадебную и смежные темы. Для каждой статьи предоставляется список поисковых запросов, ваша задача - проанализировать выдачу и составить подробный план для копирайтера на ее основе. Никаких ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад