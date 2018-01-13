smbddd

Иван Петров smbddd

 
41 годРоссия/Абдулино
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Контент-менеджер для женского сайта на Wordpress

    $50

    Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для оформления статей на Wordpress сайте женской тематики. Круг обязанностей: [list=1][*]Базовая верстка статьи - оформление заголовков соответствующими HTML тегами. [*]Добавление картинок, видео. Иногда создание коллажей из нескольких картинок, поэтому требуются базовые навыки работы с графическим ...

    WordPressСайт на WordPressHTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Контент-менеджер для свадебного сайта на Wordpress

    Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для оформления статей на Wordpress сайте свадебной тематики. Круг обязанностей: [list=1][*]Базовая верстка статьи - оформление заголовков, списков, таблиц соответствующими HTML тегами. [*]Добавление картинок, видео. Иногда создание коллажей из нескольких картинок, поэтому требуются базовые навыки работы ...

    WordPressСайт на WordPressHTML
    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редактор/корректор на сайт свадебной тематики

    Здравствуйте. Требуется редактор/корректор на свадебный сайт. Задачи следующие: [list=1][*]Заказ статей и контроль качества работы копирайтеров на бирже turbotext.ru. Вычитка, "высушивание" и исправление разного рода ошибок (стилистических, грамматических, итп). Оплата - 15р. за 1000 символов. [*]Корректировка структуры (подзаголовков) статьи. ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Редактирование и Корректура12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент-менеджер для сайта с поздравлениями

    $100

    Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для наполнения сайта поздравительной тематики. В чем заключается работа: [list=1][*]Заполнение нескольких полей в форме добавления страницы из таблицы в Google Docs, а также подбор одной картинки. [*]Добавление на страницу 30 поздравлений с других сайтов либо ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Составление планов (ТЗ) для написания статей

    $200

    Необходимо составить планы (ТЗ) для написания 146 статей на свадебную и смежные темы. Бюджет 80 рублей за 1 ТЗ, для выполнения работы отводится 14 дней. Пожалуйста, не подавайте заявки, это персональный проект для выбранного исполнителя.

    Написание статей
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Составление планов (ТЗ) для написания статей

    $15

    Здравствуйте. Необходимо составить планы (ТЗ) для написания 146 статей на свадебную и смежные темы. Для каждой статьи предоставляется список поисковых запросов, ваша задача - проанализировать выдачу и составить подробный план для копирайтера на ее основе. Никаких ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
bukashka1306
Ирина 
47 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Контент-менеджер для женского сайта на Wordpress
Отличный заказчик. Понятное детальное ТЗ. Всегда на связи и отвечает на все вопросы. Оплата в полном объем в оговоренный срок.
Все отлично
Ответный отзыв
AnnaDavydova
Анна 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Составление планов (ТЗ) для написания статей
Все отлично) Рекомендую к сотрудничеству!!!
Все отлично
Ответный отзыв
Profi8
Елена 
42 годаИзраиль
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Контент-менеджер для сайта с поздравлениями
Отличный заказчик: вежливый, порядочный, ценящий труд и время работника. Четко до мельчайших подробностей составленное ТЗ, моментальная достойная оплата и постоянная связь. С удовольствием продолжу сотрудничество. Очень рекомендую!
Отличная работа, быстро и четко в соответствии с заданием. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
AnnaDavydova
Анна 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Составление планов (ТЗ) для написания статей
Четкая постановка задачи, понятные требования и быстрая оплата) Рекомендую к сотрудничеству)
Очень качественная работа по ТЗ, без лишних вопросов. Адекватная реакция на замечания и поправки.
Ответный отзыв