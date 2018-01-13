Здравствуйте. Требуется контент-менеджер для наполнения сайта поздравительной тематики. В чем заключается работа: [list=1][*]Заполнение нескольких полей в форме добавления страницы из таблицы в Google Docs, а также подбор одной картинки. [*]Добавление на страницу 30 поздравлений с других сайтов либо ...