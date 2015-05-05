Доброго времени. Нужно перевести с русского на китайской (с техническим уклоном), задание на сегодня, текст на пол страницы. Перевод должен быть грамотным, и понятным для китайской стороны(производителю), потому как будет показан ...
Нужно перевести текст на англ. язык
Здравствуйте!
мне нужно перевести данный текст на грамотный англ. язык, желательно немного заточить под ключи, такие как games, free games, online games, all-games.ws, flash games
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