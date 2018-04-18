Написать текст для сайта.

Добрый день, необходимо написать 10 текстов по 200 символов каждый. Это все аттракционы для развлечений. 1. Танковый бой 2. Мини гольф 3. Виртуальная реальность 4. Полоса препятствий в зале на внедорожниках 5. Полоса препятствий на улице на внедорожниках 6. Энгри-бердс рогатка 7. ...
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Привет! Нужно написать еще один текст! Все подробности в ЛС! Жду!
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