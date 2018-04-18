Написать текст для сайта.

$1
Продающие текстыЗавершен1 заявка135 просмотров
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Привет! Нужно написать еще один текст! Все подробности в ЛС! Жду!

6 лет назад
till_ok
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
Gordew
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Писал тексты для сайта в количестве нескольких штук. Понравилось четкое исполнение ТЗ, цена и скорость выполнения работы! Молодец! Рекомендую!
Приятно работать с человеком, который не только дает четкие указания в ТЗ, но и дает советы по выполнению! Однозначно буду сотрудничать в дальнейшем