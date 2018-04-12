Готовить тз для контент менеджера. Сайт стройматериалов

Здравствуйте, делаю такой сайт http://salmin177.ru/.

Нужен человек, который будет анализировать информацию на сайте производителе, и составлять задачу для контент менеджера.

В прикрепленном файле образец того, что требуется. По ссылке премер того, что получается на выходе http://salmin177.ru/katalog/vodostok/plastik/bryza