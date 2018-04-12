Готовить тз для контент менеджера. Сайт стройматериалов

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Здравствуйте, делаю такой сайт http://salmin177.ru/.

Нужен человек, который будет анализировать информацию на сайте производителе, и составлять задачу для контент менеджера.

В прикрепленном файле образец того, что требуется. По ссылке премер того, что получается на выходе http://salmin177.ru/katalog/vodostok/plastik/bryza

6 лет назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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