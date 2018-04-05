Текст для снятия видео

Добрый день, Меня зовут Анна. Наша семья является основателями ТМ Magnetic land-детский магнитный конструктор. Мы бы хотели снять видео (фото +видео) о создании Компании для сайта и показать наши преимущества от конкурентов. Текст хотелось , что бы был "живым" не книжным).

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