Сделать описание и Seo-описание страницы

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Необходимо сделать описание и Seo описание для 1 страницы категорий для ИМ по продаже средств для хранения косметики: Сайт: calmi.ru (для просмотра и определения соседних и вложенных категорий)Категория для описания: Хранение косметики (H1)

Описание категории

1-2 предложения, описывающие категорию

В первом предложении должны быть ключевые слова

Как минимум, одна ссылка на соседнюю или вложенную категорию

SEO описание категории

Оптимизируем под запросы "Купить название_категории"

Только исходя из семантики.

От 1500 символов

Обязательно использование по одному заголовку H2 и H3 с одним вхождение ключевой фразы

Обязательно использование списка (1., 2., ..., х.), в котором есть вхождение ключевой фразы

2-3 различных вхождений ключевых фраз, размазанных по тексту, на 1500 символов

Обязательно ссылка на соседнюю категорию в тексте

пример работы для приемки задания на другую тематику:

 Купить детские халаты в интернет-магазине

-------- Описание для человека --------

Приобрести детские халаты для мальчиков или девочек можно по самой выгодной цене. Большой выбор моделей из качественного материала от лучших брендов представлен в интернет-магазине. В наличии все размеры для детей разного возраста.

-------- SEO описание --------

Купить детский халат отличного качества можно в интернет-магазине Bravokids.ru. В разделе представлены товары для детей с ярким дизайном из натуральных тканей. Это большой выбор банных халатов и практичные модели для ежедневной носки. Вы также найдете оригинальные детские халаты до полу богатой цветовой гаммы.

Лучшие модели для детей: где купить детский халат

Родителям известно, как любят дети в любом возрасте мягкую и уютную одежду. Особенно это касается аксессуаров, предназначенных для купания, таких, как банный махровый халат. Яркий, теплый и легкий, он может стать отличным подарком, поэтому вопрос о том купить оригинальный детский халат, часто заботит близких малыша. В ассортименте нашего магазина можно найти:· Однотонные халаты, которые легко стирать, не опасаясь, что они полиняют или потеряют яркость.· Модели с любимым сказочными и мультгероями, а также принтом.· Уютную домашнюю одежду из натурального материала, приятного на ощупь.· Длинные халаты до пола, в которые удобно закутаться после ванной.· Модели их легкого бамбука. Купить детский халат из этой ткани удобно в поездку или на пляж.· Халаты из мягкого трикотажа с красивой отделкой, карманами и поясом.В каталоге присутствует только товар самого лучшего качества из гипоаллергенных тканей, позволяющих дышать коже ребенка. Все изделия имеют отличный покрой, не стесняют движения и имеют прочные, качественно выполненные швы.

Что учитывать при выборе детского халата

Если вы желаете купить детский халат, который будет идеально сидеть на вашем ребенке, уделите внимание некоторым деталям. В ассортименте представлены модели для мальчиков и юных леди. Они отличаются расцветкой и отделкой. Каждый раздел имеет таблицу с указанием роста и возраста, чтобы легче было сориентироваться до того, как купить подходящий детский халат.В зависимости от пожеланий можно выбрать модель с капюшоном, воротником, на застежке или с запахом. Для мальчиков больше подойдут полуспортивные изделия, а для девочек – яркой или нежной окраски. Вы можете выбрать также одежду для дома и красивые детские полотенца с капюшоном, заменяющие банный халат. Сделать заказ можно, отправив товар в корзину и совершив оплату удобным способом. 
6 лет назад
Freddy1984
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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