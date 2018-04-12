Тексты для Инстаграма

Продающие текстыЗавершен7 заявок157 просмотров
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Здравствуйте. Я делаю тапочки и валенки. Есть аккаунт в Инстаграм, а описания нет. Можете мне помочь?

6 лет назад
18mishka
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 дней назад
6 лет назад
$12
3 дня
Очень быстро, качественно! Работа выполнена профессионально. Рекомендую.
Спасибо, мне очень понравилось работать с вами.
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