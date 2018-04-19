Создать тексты для постов и для продающих постов.

Продающие текстыЗавершен8 заявок224 просмотра
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Приветсвую.

Тексты для постов в фб:

  • 3 поста общего характера
  • 3 поста продающих (для таргетинга, рекламы)
Тематика:
  • Мужская верхняя одежда
  • Стиль, комфорт, статусность
  • Нужность, востребованность, доступность
Вот примеры тем, из которых можно исходить или что то похожее писать:
  • Как стать уверенным в себе мужчиной?
  • Внешний вид - залог успешного мужчины!
  • Может ли чувствовать себя солидный мужчина комфортно?
  • Стиль, качество и комфорт - все в одном?
  • Стиль – это эпоха, стиль – это человек.
  • Фактор, от которого зависит первое впечатление.
  • Одежда делает человека.
  • Элегантность. Индивидуализм. Независимость.
  • Качество. Качество. Качество.
  • Самодостаточность и совершенство - успех для мужчины!
  • Как достичь совершенства?
  • Как получить максимальный комфорт от жизни?
Детали:
  • По объему небольшие (самую важную информацию разместить в первые 280 знаков, особенно для продающих постов)
6 лет назад
uarichs
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Ya_pisaka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$15
2 дня
Очень качественные тексты Елена пишет, быстро отвечает на замечания и все корректирует! Очень приятна в общении! Все очень понравилось! Рекомендую однозначно!
Сотрудничество было приятным! Чёткая задача, мгновенная оплата. Буду рада дальнейшей работе)
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