Создать тексты для постов и для продающих постов.

Требуется копирайтинг для сайта pravilopareto.ru. Задача - нужны уникальные продающие статьи с прицелом на СЕО, для всех страниц сайта. Сейчас вся информация не уникальная, т.е. требуется наполнение всего сайта. Чтобы находясь на любой из страниц сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветсвую.
Тексты для постов в фб:
- 3 поста общего характера
- 3 поста продающих (для таргетинга, рекламы)
- Мужская верхняя одежда
- Стиль, комфорт, статусность
- Нужность, востребованность, доступность
- Как стать уверенным в себе мужчиной?
- Внешний вид - залог успешного мужчины!
- Может ли чувствовать себя солидный мужчина комфортно?
- Стиль, качество и комфорт - все в одном?
- Стиль – это эпоха, стиль – это человек.
- Фактор, от которого зависит первое впечатление.
- Одежда делает человека.
- Элегантность. Индивидуализм. Независимость.
- Качество. Качество. Качество.
- Самодостаточность и совершенство - успех для мужчины!
- Как достичь совершенства?
- Как получить максимальный комфорт от жизни?
- По объему небольшие (самую важную информацию разместить в первые 280 знаков, особенно для продающих постов)
- Похожие заказы
- Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, мы развиваем и поддерживаем ряд интернет-проектов. Для одного из проектов требуется постинг по форумам и тематическим площадкам где есть пользовательское обсуждение. Требуется 50 постов на не менее чем 20 площадках. Требования к постам ...Продающие тексты2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется создать прототип с продающим контентом для главной страницы сайта. Тематика: Лечение волос Основные требование: - выгодно выделиться среди конкурентов (Примеры: https://www.vichyconsult.ru/dercos, https://selencin.ru/ ) - сформировать доверие потенциального клиента к компании Схема работы: обсуждение заказа, выбор исполнителем.Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Я делаю тапочки и валенки. Есть аккаунт в Инстаграм, а описания нет. Можете мне помочь?Завершен6 лет назад
- $10
Здравствуйте! Хочу поинтересоваться Вашей ценой за 1000 символов текста СЕО для сайта по продаже фармацевтических препаратов. Есть определенные требования по содержанию ключевиков в процентах. Есть ли у Вас опыт написания таких текстов и сможете ли Вы ...Завершен6 лет назад
Интернет магазин "автополив магазин №1" Нужно написать описание для : -10 групп ВК (1000-2000), -10 объявлений авито(1000-2000), - 10 видео ютуб(1000-2000) Описания должны быть уникальными и сео оптемизированными. На один город будет 1 группа+ 1 объявление +1 видео. Например город Белгород. Ключ ...Завершен6 лет назад
Требуется написать несколько текстов для IT сервиса, которые будут использоваться в качестве презентации услуги, рекламы на форумах и при создании видео ролика.Завершен6 лет назад
Необходимо заполнить продающим текстом страницы товаров на сайте. Количество товаров 244 страницы. Объем одного текста 200 символов. Тематика - тяжелая промышленность, детали машин и агрегатов, гидравлика и пневматика.Продающие тексты12 заявокЗакрыт6 лет назад
В интернет магазин plasmolab.ru нужно написать инструкцию по использованию технологии плазмотерапии и отличая пробирок друг от друга, сопровождающиеся качественной пояснительной графикой.Продающие тексты1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо заполнить сайт продающими текстами. Нужны не просто тексты необходимого объема, а именно тот текст который сможет побудь пользователя купить услугу! От вас цены на разработку реально продающих текстов!Завершен6 лет назад