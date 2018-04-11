Требуется копирайтинг для сайта pravilopareto.ru. Задача - нужны уникальные продающие статьи с прицелом на СЕО, для всех страниц сайта. Сейчас вся информация не уникальная, т.е. требуется наполнение всего сайта. Чтобы находясь на любой из страниц сайта ...
Написать продающий текст для каталога продукции сувенирные наборы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо:
1) Написать продающий текст для каталога продукции (подарочные наборы премиум класса упаковка фанера , наполнение натуральный башкирский мед и чай)
5-6 предложений . Уникальное описание , Преимущества , Качество продукции .
2) 3-4 предложений о брендировании подарочного набора.
Мы можем выполнить индивидуальный дизайн упаковки , нанесение логотипа, цветовой стиль, общая концепция компании.
примеры на фото
Шрифт -times new roman
размер -10
Проверка текстов на плагиат
В заявке указывайте стоимость
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