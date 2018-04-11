Написать продающий текст для каталога продукции сувенирные наборы

$10
Продающие текстыЗавершен4 заявки437 просмотров
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#1$10

Необходимо:

1) Написать продающий текст для каталога продукции (подарочные наборы премиум класса упаковка фанера , наполнение натуральный башкирский мед и чай) 

5-6 предложений . Уникальное описание , Преимущества  , Качество продукции .

2) 3-4 предложений о брендировании подарочного набора.  

Мы можем выполнить индивидуальный дизайн упаковки , нанесение логотипа, цветовой стиль, общая концепция компании. 

примеры на фото

Шрифт -times new roman

размер -10

Проверка текстов на плагиат  

В заявке указывайте стоимость 

6 лет назад
Rail1980
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
6 лет назад
#1
ТОП-5
Продающие тексты
Заявки фрилансеров
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 часа назад
6 лет назад
#1
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Продающие тексты
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