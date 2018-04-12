Сделать пост с фото и продающим текстом

Приветсвую. [b]Тексты для постов в фб:[/b][list][*]3 поста общего характера[*]3 поста продающих (для таргетинга, рекламы)[/list] [b]Тематика:[/b][list][*]Мужская верхняя одежда[*]Стиль, комфорт, статусность[*]Нужность, востребованность, доступность[/list] [b]Вот примеры тем, из которых можно исходить или что то похожее писать:[/b][list=1][*]Как стать уверенным в себе мужчиной?[*]Внешний ...