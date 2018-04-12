Необходимо: 1) Написать продающий текст для каталога продукции (подарочные наборы премиум класса упаковка фанера , наполнение натуральный башкирский мед и чай) 5-6 предложений . Уникальное описание , Преимущества , Качество продукции . 2) 3-4 предложений о брендировании подарочного ...
Написать продающие объявления (пост) для 3-х видов целевой аудитории
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Написать продающие объявления (пост) для 3-х видов целевой аудитории. Инфо-продукт. Размер 800-1000, стоимость 50 р/пост
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