10 текстов по 200 символов

Продающие текстыЗавершен9 заявок191 просмотр
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Добрый день, необходимо написать 10 текстов по 200 символов каждый.

Это все аттракционы для развлечений.

1. Танковый бой

2. Мини гольф

3. Виртуальная реальность

4. Полоса препятствий в зале на внедорожниках

5. Полоса препятствий на улице на внедорожниках

6. Энгри-бердс рогатка

7. Лазертаг

8. Пейнтбол

9. Страйкбол

10. Стрелок из лука

Сроки 1-5 дней

6 лет назад
nyrec
Анна 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
kat_happiness
Екатерина 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$2
3 дня
Все было сделано хорошо.
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